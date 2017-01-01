خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد ﻿

كشفت مصادر مطلعة''لشوف تيفي'' بأن مكتب مجلس المستشارين بعث بمراسلة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي حول تسريبات قيل أنها صادرة عن لجنة

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة''لشوف تيفي" بأن مكتب مجلس المستشارين بعث بمراسلة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي حول تسريبات قيل أنها صادرة عن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس حول صندوق التقاعد.

وأكد رئيس مجلس المستشارين في إتصال هاتفي، مع''شوف تيفي" أنه المجلس طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح بحث قضائي حول التسريبات التي نشرت في مجموعة من المواقع الإلكترونية والورقية منسوبة للبحت الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

ونفى بنشماس، رفع أي دعوى قضائية أو متابعة أي موقع إلكتروني أو جريدة ورقية حول الموضوع، لكن المجلس بعث بمراسلة حول التسريبات لوزير العدل والحريات بصفته كرئيس للنيابة العامة.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة، أن أعضاء بالمكتب المسير لمجلس المستشارين وممثلي بعض الفرق داخل البرلمان طالبوا بوضع حد لما ينشر من معلومات تدخل في إطار سرية التحقيق الذي تجريه اللجنة المكلفة في صندوق التقاعد ووضعيته المالية، رغم أن غالبية المعلومات والأخبار التي يتم كتابتها، خاصة ما روج حول كواليس مثول رئيس الحكومة أمام لجنة تقصي الحقائق.





