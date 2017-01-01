طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي ﻿

تعرض رجل ستيني مغربي ينتمي للطائفة اليهودية لنزلة برد حادة بسبب الحالة الجوية المتقلبة التي تعرفها مدينة تارودانت وذلك يوم أمس الأحد على الساعة الثامنة ليلا، وفي تفاصيل الخبر كان المعني بالأمر

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تعرض رجل ستيني مغربي ينتمي للطائفة اليهودية لنزلة برد حادة بسبب الحالة الجوية المتقلبة التي تعرفها مدينة تارودانت وذلك يوم أمس الأحد على الساعة الثامنة ليلا، وفي تفاصيل الخبر كان المعني بالأمر يحتفل رفقة أقاربه بعيد هيلولة الذي يُقام بضريح حخام دافيد بن باروخ المتواجد بالجماعة القروية تينزرت، حيث تضاعفت حالته الصحية مما استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مختار السوسي بتارودانت.

وعند وصوله، أجرى الطاقم الطبي للمستشفى الفحوصات بالأشعة والتحاليل وما إلى ذلك من علاجات، ليتقرر في اليوم الموالي تجنبا لأية مضاعفات محتملة، نقله بواسطة طائرة طبية تابعة لوزارة الصحة إلى مستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء بالقرب من عائلته التي تقطن بالعاصمة الإقتصادية.