عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية ﻿

علمت''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من البيجيدي، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، قد حسم تقريبا في التحالف الحكومي المقبل المرتقب الإعلان عنه غدا الثلاثاء كأبعد تقدير

شوف تيفي

علمت''شوف تيفي" من مصادر مقربة من البيجيدي، أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، قد حسم تقريبا في التحالف الحكومي المقبل المرتقب الإعلان عنه غدا الثلاثاء كأبعد تقدير

وحسب ذات المصادر، فبعد مفاوضات ماراطونية، يتجه بن كيران إلى الحسم النهائي في التشكيلة الحكومية المرتقبة والتي ستتكون من حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية.

وإستبعدت ذات المصادراستوزار بعض الأسماء الإستقلالية تحت جبة التكنوقراط كما تم الترويج له.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، سبق وأن عبر في لقاء داخلي مع فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، أنه يرغب في إعادة نفس التحالف الحكومي السابق بعد خروج حزب الإستقلال من الحكومة السابقة..ومن باب الصدف فقد تحققت رغبة بنكيران.





