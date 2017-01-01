عاجل وانفراد..أول رد للمغربية نسمة شقيقة نسيمة المصابة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول و هذا ما طالبته من المغاربة ﻿

بعد يومين من الهجوم المسلح باسطنبول الذي تعرضت خلاله المغربية''نسيمة'' لإصابة خطيرة، علمت''شوف تيفي'' بأن شقيقتها''نسمة''، طالبت من بعض المقربين منها، أن يتم وضع حد لبعض الأشياء المتداولة عنها وعن

"شوف تيفي"



بعد يومين من الهجوم المسلح باسطنبول الذي تعرضت خلاله المغربية''نسيمة" لإصابة خطيرة، علمت''شوف تيفي" بأن شقيقتها''نسمة"، طالبت من بعض المقربين منها، أن يتم وضع حد لبعض الأشياء المتداولة عنها وعن شققيتها.



وطالبت نسمة من الجميع إذا ما كانوا يحبون شقيقتها''نسيمة"، أن يقوموا بالإبلاغ عن جميع المنشورات الكاذبة والإشاعات بخصوص الحالة الصحية لشقيقتها.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية للمغربية''نسيمة" مستقرة، وهي ترقد بإحدى المستشفيات بإسطنبول، عقب إصابتها خلال الهجوم المسلح داخل ملهى ليلي ليلة رأس السنة.



