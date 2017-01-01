مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع ﻿

كشفت صحيفة حريات التركية، أمس الأحد،عن وجود مشهد من أحد المسلسلات التركية، والذي ظهر خلاله رجل بزي بابانويل، وهو ينفد هجوما مسلحا خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، في سيناريو مشابه للهجوم على ملهى

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة حريات التركية، أمس الأحد،عن وجود مشهد من أحد المسلسلات التركية، والذي ظهر خلاله رجل بزي بابانويل، وهو ينفد هجوما مسلحا خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، في سيناريو مشابه للهجوم على ملهى ليلي باسطنبول ليلة السبت-الأحد.

ونشرت العديد من المواقع الإخبارية التركية، فيديو للمشهد الموجود بالمسلسل والذي تم بته قبل أسابيع، وطابقته بالهجوم المسلح على الملهي الليلي الذي كان يرتدي منفذه زي''بابانويل".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم الدموي المذكور، أسفر عن مقتل 39 شخصا أكثرهم من بلدان عربية.