بالفيديو..البخور يتسبب في حرق مهول داخل محل لبيع الأعشاب في أكادير ﻿

اندلع زوال اليوم الاثنين، حريق مهول داخل محل مختص في بيع الأعشاب الطبية، يوجد على مستوى حي السلام بمدينة أكادير.

"شوف تيفي"



اندلع زوال اليوم الاثنين، حريق مهول داخل محل مختص في بيع الأعشاب الطبية، يوجد على مستوى حي السلام بمدينة أكادير.



وحسب مصدر''شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الحادث، فإن''العشاب" ترك البخور مشتعلا في محله قبل أن يغادر المكان، ما تسبب في اندلاع حريق مهول به، امتدت ألسنته إلى الشقق المتواجدة أعلاه.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا الحريق، أثار رعب وهلع السكان القاطنين بالشقق، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية المرفوقة برجال الوقاية المدينة الذين تمكنوا من إخماد النيران.



