شوف تيفي تنفرد بنشر الأسباب الحقيقية التي دفعت الحموشي إلى توقيف ضابط شرطة من مهامه ﻿

علمت''شوف تيفي''، أن السبب الأساسي في توقيف ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الرباط من مهامه، يرجع إلى ليلة الاثنين –الثلاثاء الماضيين،عندما دار خلاف بين الأمني و نادل ملهى ليلي بالهرهورة حول فاتورة امتنع

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي"، أن السبب الأساسي في توقيف ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الرباط من مهامه، يرجع إلى ليلة الاثنين –الثلاثاء الماضيين،عندما دار خلاف بين الأمني و نادل ملهى ليلي بالهرهورة حول فاتورة امتنع الضابط عن تأديتها.

و حسب مصادرنا الخاصة، توصل الضابط و النادل بالمقهى إلى تسوية الخلاف وديا، لكن تقريرا وصل إلى مديرية الأمن الوطني بالرباط التي قررت فورا توقيف الضابط مع تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إليه، وذلك تمهيدا لعرضه على أنظار المجلس التأديبي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن ضابط الشرطة المذكور ارتكب''تجاوزات جسيمة بأحد المحلات العمومية بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة الشرطية، ومع ضوابط الانضباط والتحفظ والاستقامة المفروضة في موظفي الأمن الوطني، مما استدعى توقيفه عن العمل وإخضاعه لبحث دقيق لترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة". من طرف المفتشية العامة.



