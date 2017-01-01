عاجل وانفراد..هذه هي هوية المغربيتين اللتين قتلتا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

"شوف تيفي"



بعد أن أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفاة مغربيتين في هجوم اسطنبول الدموي دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويتهما، علمت''شوف تيفي" بأن المغربيتين اللتين سقطتا في هذا الاعتداء هما''زينب.س" و''ربيعة.م".

وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن الهالكة زينب التي تبلغ من العمر قيد حياتها 34 سنة، وربيعة التي تبلغ قيد حياتها 39 سنة، مقيمتان في الكويت، وقد حلتا بتركيا من أجل قضاء عطلة البوناني .

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم الذي هز تركيا ليلة رأس السنة، خلف مقتل مغربيتين''زينب وربيعة"، بالإضافة إلى جرح أربعة مغربيات أخريات بجروح متفاوتة الخطورة.



