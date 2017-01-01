بالفيديو..سعد المجرد دوز البوناني فالحبس ولورا بريول سهرات في ملهى ليلي معروف في باريس.. وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها، قضت ليلة رأس السنة رفقة أصدقائها بأحد أكبر وأشهر الملاهي الليلية في فرنسا.

"شوف تيفي"



علمت''شوف تيفي" بأن الفتاة الفرنسية''لورا بريول" التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها، قضت ليلة رأس السنة رفقة أصدقائها بأحد أكبر وأشهر الملاهي الليلية في فرنسا.

وحسب مصدر ''شوف تيفي" فإن لورا بريول اختارت الملهى الليلي المدعو''LIDO"، للاحتفال بليلة رأس السنة، وأيضا بعيد ميلاد إحدى صديقاتها المقربات والتي كانت حاضرة معها ليلة اعتقال الفنان المغربي سعد المجرد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الملهى الليلي المذكور، يعتبر قبلة لأغنياء فرنسا والعالم، وخاصة لمشاهير السينما والفن، وهو الأمر الذي تؤكده الفيديوهات والصور الخاصة به على موقعه الالكتروني الرسمي.

وكان مصدر''شوف تيفي"،قد كشف بأن لورا بريول، تعرضت خلال سهرتها للتعنيف على يد شابتين، وجهتا لها اللوم لتسببها في سجن الفنان المغربي سعد المجرد.



