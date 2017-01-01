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يا ربي السلامة: شخص يحمل سيفا حاول اختطاف فتاة بتمارة وهذا ما فعله الجيران

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 19:05 يا ربي السلامة: شخص يحمل سيفا حاول اختطاف فتاة بتمارة وهذا ما فعله الجيران | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة: شخص يحمل سيفا حاول اختطاف فتاة بتمارة وهذا ما فعله الجيران
علمت''شوف تيفي'' من مصدرها بأن شخصا يحمل سيفا من الحجم الكبير، قام بالاعتداء على فتاة ليلة أمس الأحد، داخل عمارة بتمار، قبل أن يقوم بمحاولة لخطفها من وسط عائلتها وجيرانها الذين اكتفوا بالمشاهدة.

"شوف تيفي":

علمت''شوف تيفي" من مصدرها بأن شخصا يحمل سيفا من الحجم الكبير، قام بالاعتداء على فتاة ليلة أمس الأحد، داخل عمارة بتمار، قبل أن يقوم بمحاولة لخطفها من وسط عائلتها وجيرانها الذين اكتفوا بالمشاهدة.
وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق العدلية، هاجم الفتاة وقام بتعنيفها بطريقة بشعة، بالرغم من توسلات عائلتها التي لم تستطع منعه وإيقافه من ارتكاب عمله الشنيع.

وأضاف ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الخاطف الذي فر مباشرة بعد ارتكابه لجريمته إلى وجهة غير معلومة.

 

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