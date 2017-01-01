 عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا ﻿
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عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا | صحافة

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا | صحافة

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون

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عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 18:38 عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا | صحافة
عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا
يبدو أن قناة''ميدي 1 تيفي'' أخذت في التحرك، وهي التي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة محاولات من أجل الرفع بمستواها وعودتها إلى الواجهة.. فبعد تعيين حسن خيار كرئيس مدير عام للقناة مكان عباس عزوزي،

شوف تيفي

يبدو أن قناة''ميدي 1 تيفي" أخذت في التحرك، وهي التي شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة محاولات من أجل الرفع بمستواها وعودتها إلى الواجهة.. فبعد تعيين حسن خيار كرئيس مدير عام للقناة مكان عباس عزوزي، جاء الدور هذه المرة على إطار شاب، له من الكفاءة في مجال الإعلام ما يؤهله للعب دور محوري في القناة، وهو عمر المريني الذهبي، حيث ثم تعيينه اليوم الاثنين كملف بالإشراف على هيئات التحرير التلفزية والرقمية للقناة، بدلا للمدير السابق عثمان النجاري.
وقالت القناة في بلاغ لها توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه عملا على تعزيز وتثمين الإنجازات المسجلة، وحرصا على تعبئة الموارد والطاقات البشرية بهيئات التحرير في قناة''ميدي1تيفي"، بهدف إنجاح انتقال المؤسسة إلى قناة إخبارية متواصلة على مدار الساعة، طبقا لتوجيهات المجلس الإداري للقناة، قام الرئيس المدير العام لقناة''ميدي1تيفي"، بتعيين عمر المريني الذهبي، مديرا مركزيا مكلفا بالإشراف على هيئات التحرير التلفزية والرقمية للقناة، وذلك بداية من يوم الاثنين 2 يناير 2017.
وحسب البلاغ فإن القناة تسعى، في إطار اضطلاعها بمهمتها الإخبارية، ومن خلال هذا التعيين لمسؤول جديد عن إدارة التحرير، (تسعى)''إلى إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه، على النحو الأمثل الذي يمكن من تغطية الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية بجودة أفضل، ويعزز دور القناة في تنمية النقاش البناء، ومواكبة وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والفكرية، وتغطية التظاهرات الرياضية والفنية، من خلال زوايا ووجهات نظر مختلفة"، تراعي حسب بلاغها مبادئ التنوع والتعددية والانفتاح، وذلك سعيا من القناة إلى إرضاء مشاهديها، وصيانة وتطوير إقبالهم عليها، وأيضا من خلال تقديم عروض إخبارية بمهنية عالية.
ولبلوغ هذه الغاية، تقول القناة''سيكون من أولويات المدير الجديد، الإشراف على تنسيق العمل وتوحيد كل الجهود، لإعادة تنظيم وهيكلة هيئات التحرير بالقناة، وتنمية الخدمات الرقمية بها، لتتماشى مع الرهانات الدولية لقناة''ميدي1تيفي"، وخاصة على مستوى القارة الإفريقية".
ومن المهام الأساسية للمدير الجديد، وفق المصدر ذاته، السهر على تفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة، خاصة ما تعلق بتحديد المسؤوليات وحسن الاضطلاع بها على الوجه الأكمل، والإلتزام بالنزاهة، وتنمية جودة المضامين الإخبارية.
ولأن هذا التعيين، سيزيح المدير السابق عثمان النجاري من منصبه، فإن القناة لم تفرط في هذا الأخير، حيث تم تعيينه مديرا مكلفا بمهمة لدى الإدارة العامة للقناة،''حيث سيتولى تتبع برامج تنمية مشاريع قناة''ميدي1تيفي"، وإشعاعها الوطني والدولي". تقول القناة.

ميدي 1 تيفي، عمر المريني الذهبي، حسن خيار، القناة، عثمان النجاري

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عمر المريني الذهبي الوجه.. الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا إقليميا ودوليا

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