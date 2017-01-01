سكوب.. مغربيات انتقمن لسعد لمجرد ..شدو لورا بريول في ملهى ليلي ليلة رأس السنة سلخوها مزيان..وهذه هي التفاصيل الحصرية والمثيرة ﻿

علمت''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق، بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول، التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تعرضت للتعنيف على يد عاشقتين لـ''المعلم''، ويتعلق الأمر بشابتين

"شوف تيفي":إسماعيل طيون



علمت"شوف تيفي" من مصدرها الموثوق، بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول، التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تعرضت للتعنيف على يد عاشقتين لـ''المعلم"، ويتعلق الأمر بشابتين تحملان جنسيات مغاربية وقد تكون إحداهن مغربية، و الأخرى جزائرية وذلك خلال مشاهدتهما للورا داخل ملهى ليلي يوجد بنطقة الشانزليزيه بباريس يدعى''lido".



وحسب المصدر ذاته فإن عاشقتي المجرد، ومباشرة بعد مشاهدتهن لـ''لورا بريول" بالملهى المذكور ليلة رأس السنة، قمن بالانقضاض عليها، قبل أن تحاول إحداهن توجيه ضربة لها بواسطة قنينة كحول.

وأضاف ذات المصدر بأن المغاربيتين لم تكتفيا بذلك بل وجهتا لها السب والقذف، حيث وصفنها بعبارات معروفة في العامية الفرنسية يتم استخدامها لاحتقار الطبقة الفقيرة والمعدومة في المجتمع الفرنسي مثل''salle petite francaise".



وأشار مصدر''شوف تيفي" إلى أن أصدقاء لورا بريول تدخلوا وقاموا بإنقاذها، قبل أن يتدخل حراس الملهى الليلي بدورهم، والذين أوقفوا إحدى عاشقات المجرد، في حين فرت الثانية خارج الملهى الليلي.

وفور إنهاء العراك من حراس الملهى الليلي، تم إبلاغ رجال الشرطة، الذين اقتادوا الجميع إلى إحدى الدوائر الأمنية، حيث تم فتح تحقيق وأخذ أقوال الشهود، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع.





