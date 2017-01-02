عاجل وبالصور... في هذه الأثناء..تشييع جثامين الأمنيين الأربعة بفاس ﻿

كشف مراسل ''شوف تيفي'' من العاصمة العلمية فاس، أن مراسيم تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذين قضوا نحبهم مساء أمس في حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، إنطلقت في هذه اللحظات.

شوف تيفي



كشف مراسل "شوف تيفي" من العاصمة العلمية فاس، أن مراسيم تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذين قضوا نحبهم مساء أمس في حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، إنطلقت في هذه اللحظات.

وحسب ذات المصادر، فقد تم نقل شهداء الواجب الوطني، من ولاية أمن فاس عبر سيارات نقل الأموات، من ولاية أمن فاس نحو مسجد تونس، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليهم بحضور مسؤولين أمنيين محليين ومركزيين بالإضافة إلى شخصيات وازنة يتقدمهم والي جهة فاس-بولمان.

وأفاد ذات المصدر، أن جثامين الأمنيين الأربعة ستوارى الثرى بالمقبرة القريبة من مسجد تونس بشارع الشفشاوني.

هذا، وأصدر المدير العام للأمن الوطني قرار بترقية موظفي الشرطة، إلى الدرجة الإدارية الأعلى، وكذا تقديم الدعم الكافي لعائلات الضحايا، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وكان موظفو الشرطة، ضابط أمن ومقدم شرطة رئيس، ومفتشان للشرطة، تعرضوا للحادثة على متن سيارة المصلحة، في سياق مهمة رسمية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يرد خبر وفاتهم في طريق عودتهم إلى مدينة فاس.