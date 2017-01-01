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عاجل.. الرصاص يلعلع خلال مطاردة عصابة تهرب المخدرات في الراشيدية

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 15:57 عاجل.. الرصاص يلعلع خلال مطاردة عصابة تهرب المخدرات في الراشيدية | حوادث و حقوق
عاجل.. الرصاص يلعلع خلال مطاردة عصابة تهرب المخدرات في الراشيدية
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة ميدلت والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية في عملية أمنية مشتركة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم

"شوف تيفي"

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة ميدلت والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية في عملية أمنية مشتركة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على بعد 15 كلم من مدينة الريش في اتجاه الرشيدية، وحجز ثلاث سيارات، اثنتان منها تحملان لوحات ترقيم مزورة، وحجز 834 كلغ و 300 غرام من مخدر الكيف، و136 كلغ و350 غراما من مادة طابا، إضافة إلى 5 كيلوغرامات و450 غراما من مخدر الحشيش عبارة عن صفائح، وأربعة كيلوغرامات و300 غرام من مسحوق الشيرا.

وأضاف أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، واضطر خلالها مفتش للشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، بعدما عمد المشتبه فيهم إلى اقتحام نقطة المراقبة المرورية التي أقيمت على الطريق الوطنية، لتوقيف السيارات المستعملة في تهريب المخدرات.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.

 

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