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عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية للفتاة المغربية نسمة المصابة في اعتداء اسطنبول

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 15:47 عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية للفتاة المغربية نسمة المصابة في اعتداء اسطنبول | مجتمع
عاجل وسار.. هذا هو جديد الحالة الصحية للفتاة المغربية نسمة المصابة في اعتداء اسطنبول
علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة المغربية ''نسمة.ر'' الموجودة بأحد المستشفيات بمدينة اسطنبول، بدأت حالتها بالإستقرار بعد مرور أكثر من 48 ساعة من إصابتها في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفتاة المغربية "نسمة.ر" الموجودة بأحد المستشفيات بمدينة اسطنبول، بدأت حالتها بالإستقرار بعد مرور أكثر من 48 ساعة من إصابتها في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المغربية بسمة البالغة من العمر 21 عاما، استقرت حالتها الصحية وتجاوزت مرحلة الخطر، وذلك بالرغم من إصابتها برصاصة على مستوى الرأس.

وأوضح المصدر ذاته بأن شقيقة بسمة التوأم أي "نسمة" لم تتعرض خلال الهجوم المسلح لإصابات خطيرة، وهي في حالة جيدة وقد تواصلت مع أفراد عائلتها.

تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء المسلح على أحد أشهر الملاهي الليلية بإسطنبول، أسفر عن مقتل مغربيتين، وإصابة أربعة آخرين، سيغادرون المستشفى في الساعات القليلة المقبلة.

 

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المغرب شوف تيفي المستشفيات الاستقرار مدينة إسطنبول الملهى الليلي المغربية

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