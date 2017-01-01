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انفراد..هذا موعد وصول جثمان المغربيتين ضحيتي الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 15:26 انفراد..هذا موعد وصول جثمان المغربيتين ضحيتي الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | مجتمع
انفراد..هذا موعد وصول جثمان المغربيتين ضحيتي الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول
علمت ''شوف تيفي'' بأن جثمان الضحيتين المغربيتين اللتين قتلتا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة من المنتظر أن يصل إلى أرض الوطن غدا الثلاثاء.

"شوف تيفي":

 علمت "شوف تيفي" بأن جثمان الضحيتين المغربيتين اللتين قتلتا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة من المنتظر أن يصل إلى أرض الوطن غدا الثلاثاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبتنسيق مع عائلات الضحيتين تعملان من أجل الحصول على ترخيص لنقلهما غدا من إسطنبول إلى المغرب.

وبخصوص جديد الحالة الصحية للمصابات الأربع، أكد المصدر ذاته بأن حالة ثلاثة منهن لا تدعو للقلق وسيغادرن المستشفى غدا بعد تلقيهن للعلاج، بينما ما تزال المصابة الرابعة في العناية المركزة نظرا لخطورة حالتها الصحية.

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المغرب شوف تيفي ملهى ليلي رأس السنة إسطنبول مطار محمد الخامس وزارة الخارجية المستشفى

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