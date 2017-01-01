 حاتم عمور يرفض التعليق على اللوك الجديد الذي ظهر به بعد سخرية المغاربة منه ﻿
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حاتم عمور يرفض التعليق على اللوك الجديد الذي ظهر به بعد سخرية المغاربة منه

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 15:04 حاتم عمور يرفض التعليق على اللوك الجديد الذي ظهر به بعد سخرية المغاربة منه | ثقافة و فنون
حاتم عمور يرفض التعليق على اللوك الجديد الذي ظهر به بعد سخرية المغاربة منه
في أول اتصال هاتفي أجرته معه ''شوف تيفي'' حول السخرية التي صاحبت ظهوره بإحدى القنوات العمومية،رفض الفنان المغربي حاتم عمور الرد على كل هذه الانتقادات.

شوف تيفي:

في أول اتصال هاتفي أجرته معه "شوف تيفي" حول السخرية التي صاحبت ظهوره بإحدى القنوات العمومية،رفض الفنان المغربي حاتم عمور الرد على كل هذه الانتقادات.

و قال حاتم عمور في اتصال مع "شوف تيفي"،إنه لن يخرج بأي تصريح أو توضيح يجيب فيه على انتقادات المغاربة،معتبرا أن الموضوع لا يستحق.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،تناقلت صورا للفنان حاتم عمور خلال أدائه لأغنية "حسدونا"، بالقناة الثانية ما جعل الآلاف من النشطاء يتفاعلون معها، موضحين بأن الشكل و "الماكياج" الذي ظهر به على شاشة التلفزة لا يليق بمشواره الفني، إذ ركز العديد منهم على ملامح وجهه وعلى الملابس التي ظهر بها.

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شوف تيفي المغرب اللوك الجديد سخرية المغاربة ماكياج

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