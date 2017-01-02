اختطاف شابة عشرينية في واضحة النهار بعين السبع وهذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي : "علاء الصنوبري"
تعيش ساكنة "دوار حسيبو" بعين السبع حالة من الهلع و الخوف بعدما تعرضت الشابة "زينب.ش" لعملية اختطاف يوم الجمعة 30 دجنبر 2016 بواسطة سيارة سوداء و ذلك أثناء توجهها للثانوية على الساعة التاسعة صباحا بشارع بن بديس على مقربة من الدائرة 33 بعين السبع .
و علمت "شوف تيفي" أنه بعد مرور ساعات من البحث وضع والد الشابة زينب شكاية في قضية اختطاف ابنته لدى مصالح الأمن و فور توصلهم بالشكاية استأنفت المصالح المختصة عملية البحث و التحقيق من أجل فك خيوط هذه القضية و التي لا تزال غامضة لحد الآن.
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