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قيادي ''بالبيجيدي'' ينقلب على قرارات بن كيران ويستضيف الإعلامي ''التيجيني'' كمستثمر بانزكان

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 14:29 قيادي بالبيجيدي ينقلب على قرارات بن كيران ويستضيف الإعلامي التيجيني كمستثمر بانزكان | بوليتيك
قيادي ''بالبيجيدي'' ينقلب على قرارات بن كيران ويستضيف الإعلامي ''التيجيني'' كمستثمر بانزكان
خلف إستقبال رئيس بلدية إنزكان والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية للإعلامي محمد التيجيني في إجتماع مساء الجمعة 30 دجنبر، جدلا واسعا بين أعضاء الحزب بالجهة، خاصة وأن اللقاء خصص لرجال الأعمال بمدينة

شوف تيفي

خلف إستقبال رئيس بلدية إنزكان والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية للإعلامي محمد التيجيني في إجتماع مساء الجمعة 30 دجنبر، جدلا واسعا بين أعضاء الحزب بالجهة، خاصة وأن اللقاء خصص لرجال الأعمال بمدينة إنزكان في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة.

وطالب منتسبوا حزب العدالة والتنمية، من الكاتب الجهوي بجهة سوس ماسة، توضيح السبب وراء تواجد الإعلامي "محمد التيجيني" إلى جانبه في الإجتماع المخصص لرجال الأعمال بمدينة إنزكان، حيث أنه سبق لقيادة الحزب رفض الحضور إلى البرنامج الشهري الذي يشرف عليه التيجيني في القناة الوطنية الأولى.

وإعتبر أعضاء بارزون في الحزب بجهة سوس ماسة، أن خطوة كاتبهم الجهوي ورئيس بلدية إنزكان، هي تمرد على قرارات سابقة لقيادة الحزب وبأوامر مباشرة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بن كيران، حيث سبق له منع الوزير السابق لحسن الداودي، من حضور برنامج "ضيف الأولى" الذي يشرف عليه الإعلامي "محمد التيجيني" رغم قبوله الدعوة في البداية، قبل أن يتراجع عنها بأمر من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

التيجيني

التيجيني

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