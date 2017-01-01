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وسط صمت مطبق ...ناصر بوريطة بغامبيا لنقاش مبادرة جديدة يقودها المغرب وموريتانيا

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 14:10 وسط صمت مطبق ...ناصر بوريطة بغامبيا لنقاش مبادرة جديدة يقودها المغرب وموريتانيا | بوليتيك
وسط صمت مطبق ...ناصر بوريطة بغامبيا لنقاش مبادرة جديدة يقودها المغرب وموريتانيا
كشفت وكالة ''الأخبار'' الموريتانية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرالخارجية ناصر بوريطة سيتوجه قريبا إلى غامبيا، في إنتظار عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مدينة الزويرات التي يقضي فيها إجازته، لنقاش

شوف تيفي

كشفت وكالة "الأخبار" الموريتانية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرالخارجية ناصر بوريطة سيتوجه قريبا إلى غامبيا، في إنتظار عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مدينة الزويرات التي يقضي فيها إجازته، لنقاش مبادرة جديدة تقودها موريتانيا والمغرب.

وعلقت السفارة المغربية بنواكشوط، حيث يداوم الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بو ريطة يوميا، إشعارا اعتذرت فيه عن السماح بدخول مبانيها حتى بالنسبة للمغاربة، فيما استمرت متابعات إجراءات التأشيرة على مستوى مدخل السفارة، حيث يلف الصمت المطبق نشاط الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية ناصر بو ريطة، المبعوث الرسمي إلى موريتانيا منذ حوالي أسبوع، ضمن مساعي حلحلة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب مصادر الأخبار، فإن بو ريطة التقى مؤخرا وزير الخارجية والتعاون "إسلكو ولد أحمد إزيد بيه" الذي قدم له تقريرا عن نشاط معارضين موريتانيين في المغرب.

ووصل بو ريطة إلى موريتانيا الأسبوع الماضي رفقة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث التقيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يعود بن كيران ويواصل بو ريطة متابعة ملف الدبلوماسية بين البلدين.

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المغرب موريتانيا غامبيا بوريطة بن كيران شوف تيفي

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