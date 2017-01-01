عاجل.. هذاهو عدد المعتقلين بسبب الهجوم المسلح الدموي بملهى ليلي بإسطنبول ﻿

قامت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، باعتقال ثمانية مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية

"شوف تيفي"

قامت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، باعتقال ثمانية مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في ملهى ليلي في اسطنبول أسقط 39 قتيلا ليلة رأس السنة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل نقلا عن وكالة دوغان التركية للأنباء.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه لم تتوافر إلى حدود اللحظة أي معلومات حول المعتقلين الذين قبضت عليهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب، موضحة في الوقت ذاته بأن التحقيق ما يزال مفتوحا لاعتقال المنفذ الرئيسي.