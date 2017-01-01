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عاجل: هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد وفاة موظفي الشرطة الأربعة في حادثة سير على الطريق السيار بين مكناس والخميسات

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 13:56 عاجل: هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد وفاة موظفي الشرطة الأربعة في حادثة سير على الطريق السيار بين مكناس والخميسات | بوليتيك
عاجل: هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد وفاة موظفي الشرطة الأربعة في حادثة سير على الطريق السيار بين مكناس والخميسات
تفضل الملك محمد السادس ، بإعطاء تعليماته الملكية السامية للتكفل شخصيا بجميع مصاريف جنازة وتشييع جثامين موظفي الشرطة الأربعة، العاملين بولاية أمن فاس، والذين وافتهم المنية مساء أمس الأحد، في

شوف تيفي:

تفضل الملك محمد السادس ، بإعطاء تعليماته الملكية السامية للتكفل شخصيا بجميع مصاريف جنازة وتشييع جثامين موظفي الشرطة الأربعة، العاملين بولاية أمن فاس، والذين وافتهم المنية مساء أمس الأحد، في حادثة سير على الطريق السيار الرابط بين مدينتي مكناس والخميسات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الاثنين أنه، "تنفيذا للتعليمات الملكية ، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بترقية ضحايا الواجب إلى الدرجة الإدارية الأعلى، مع تكليف المصالح الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا، وتشييع جثامينهم في جنازة رسمية".

وكان ضحايا الواجب، يضيف المصدر، وهم ضابط أمن ومقدم شرطة رئيس ومفتشان للشرطة، في مهمة رسمية بمدينة الدار البيضاء، وفي طريق العودة تعرضت سيارة المصلحة التي كانوا على متنها لحادثة سير تلقائية نجم عنها وفاتهم.

وجاء في البلاغ أنه "وإذ تنعي أسرة الأمن الوطني وفاة موظفيها الأربعة، فإنها تبتهل إلى العلي القدير أن يتقبلهم في عداد المنعم عليهم بجنات النعيم، مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما تتضرع إلى الباري جلت قدرته، بقلوب خاشعة قانتة، أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، وسائر الأسرة الملكية الشريفة، بما حفظ به الذكر الحكيم"

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عاجل: هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد وفاة موظفي الشرطة الأربعة في حادثة سير على الطريق السيار بين مكناس والخميسات

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