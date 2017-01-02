عاجل.. انفجار قنبلة بالجزائر..وهذا هو عدد القتلى+صورة ﻿

شهدت منطقة الريحان في موزاية بولاية البليدة بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، حادثا خطيرا، على إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، خلفت مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بجروح.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة الريحان في موزاية بولاية البليدة بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، حادثا خطيرا، على إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، خلفت مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بجروح.



وحسب موقع النهار الجزائري فإن الطفل الهالك يبلغ من العمر قيد حياته 8 سنوات، موضحا بأن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.



وأضاف الموقع ذاته بأنه تم نقل بقية الجرحى الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على وجه السرعة إلى المستشفى القريب من المنطقة.