عاجل.. انفجار قنبلة بالجزائر..وهذا هو عدد القتلى+صورة ﻿

"شوف تيفي"
شهدت منطقة الريحان في موزاية بولاية البليدة بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، حادثا خطيرا، على إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، خلفت مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بجروح.
وحسب موقع النهار الجزائري فإن الطفل الهالك يبلغ من العمر قيد حياته 8 سنوات، موضحا بأن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
وأضاف الموقع ذاته بأنه تم نقل بقية الجرحى الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على وجه السرعة إلى المستشفى القريب من المنطقة.
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