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فيديو جد خطير: راجل حَصل مَرتو مع عشيقها في السرير.. وها شنودار ليهم

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 13:27 فيديو جد خطير: راجل حَصل مَرتو مع عشيقها في السرير.. وها شنودار ليهم | دولي
فيديو جد خطير: راجل حَصل مَرتو مع عشيقها في السرير.. وها شنودار ليهم
نشر موقع ''سبوتنيك'' الروسي، أمس الأحد،مقطع فيديو مثير، ظهر لحظات إمساك زوج بعشيق زوجته متلبسا بنومه فوق سرير غرفة نومه بولاية ألاباما في أمريكا.

"شوف تيفي"

 نشر موقع "سبوتنيك" الروسي، أمس الأحد،مقطع فيديو مثير، ظهر لحظات إمساك زوج بعشيق زوجته متلبسا بنومه فوق سرير غرفة نومه بولاية ألاباما في أمريكا.

ويظهر هذا الفيديو دخول الرجل إلى شقته، ومن ثم إلى غرفة نومه ليجد شخصا آخرا ينام في سريره بجوار زوجته، التي حاولت الهرب بعد مشاهدتها لزوجها، الذي انهال بالضرب على عشيقها.

وأوضح الموقع المذكور بأن الزوج اصطحب معه أحد أصدقائه لتصوير المشهد وتوثيق خيانة زوجته له، مشيرا إلى أن فيديو الواقعة، حقق آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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