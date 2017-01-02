بالصور.. هذه هي الناجية المغربية من الهجوم الإرهابي على ملهى ليلى باسطنبول ﻿

نجت شابة مغربية تدعى صوفيا من الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بمدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة.

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نجت شابة مغربية تدعى صوفيا من الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بمدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة.

و تعمل صوفيا صيدلانية بمدينة الدار البيضاء،كانت رفقة صديقاتها داخل الملهى الليلي الذي عرف أحداثا إرهابية ليلة البوناني.

, بالإضافة إلى صوفيا،أصيب في هذا الهجوم الإرهابي 4 مغاربة فيما لقيت مغربيتين مصرعهما.

و كان "تنظيم الدولة" (داعش) الإرهابي، أعلن اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول،خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة، والذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا.

وكانت السلطات التركية، أعلنت عن سقوط 39 قتيلا، من بينهم 16 أجنبيا، على الأقل، وإصابة 69 آخرين بجروح في الاعتداء الذي استهدف الملهى، مشيرة إلى أن الشرطة تشتبه في وقوف تنظيم (داعش) وراء الهجوم.