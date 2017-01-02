مثير وبالصورة..أول مولودة في إيطاليا خلال السنة الجديدة مغربية ﻿

بعد مرور ثماني ثواني على دخول السنة الجديدة، أنجبت مغربية بأحد مستشفيات إقليم أليساندريا طفلة، لتكون بذلك أول مولودة خلال السنة الجديدة بجميع التراب الإيطالي.

"شوف تيفي"

بعد مرور ثماني ثواني على دخول السنة الجديدة، أنجبت مغربية بأحد مستشفيات إقليم أليساندريا طفلة، لتكون بذلك أول مولودة خلال السنة الجديدة بجميع التراب الإيطالي.

وحسب موقع "لاستامبا" الإيطالي فإن العائلة المغربية أطلقت على مولودتها الجديدة اسم "أميرة"، وتزن 3،6 كيلوغرام وهي المولود الأولى لأسرتها، وتدعى أمها "سمية.ع" تنحدر من مدينة القنيطرة، ووالدها "عبد المولى.ه" المقيمين منذ أربع سنوات بجهة بييمونتي.



وأضاف المصدر ذاته بأنه في مدينة بولصانو، ذكرت مستشفى المدينة أن أول مولود خلال سنة 2017 هو مولودة مغربية اختار لها والديها إسم حكيمة، وقدأنجبتها والدتها عند الساعة 00.21 وتزن 5،3 كيلوغرام.