نايضة في بولندا:شبان من المغرب والجزائر يقتلون بولنديا ليلة رأس السنة ﻿

شهدت مدينة ايلك ببولندا، مواجهات عنيفة بين الشرطة والساكنة المحتجين عقب مقتل شاب بولندي خلال شجار اندلع ليلة رأس السنة بينه وبين أربعة مهاجرين عرب اعتقلتهم السلطات.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة ايلك ببولندا، مواجهات عنيفة بين الشرطة والساكنة المحتجين عقب مقتل شاب بولندي خلال شجار اندلع ليلة رأس السنة بينه وبين أربعة مهاجرين عرب اعتقلتهم السلطات.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد قالت اغاتا كوليكوفسكا المحدثة باسم الشرطة البولندية "لقد اعتقلنا أربعة أجانب اثر جريمة قتل وقعت ليلة السبت الأحد"، مشيرة إلى أن الموقوفين هم من المغرب والجزائر وتونس يعملون بأحد المطاعم.

وأضاف الوكالة الفرنسية في كشفها عن تفاصيل الواقعة نقلا عن وسائل إعلام محلية بولندية، أن الضحية عمد أثناء احتفاله بحلول رأس السنة بإلقاء إحدى المفرقعات باتجاه المطعم مما أثار حفيظة العمال العرب الذين تشاجروا معه، وخلال الشجار أصيب الشاب البالغ قيد حياته 21 عاما بطعنتي سكين مما أدى إلى مقتله.