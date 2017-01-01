 صادم.. الإستيلاء على جوازات سفر مغربيات في مصر وإرغامهن على ممارسة الدعارة..وها شنو وقع ليهم ﻿
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صادم.. الإستيلاء على جوازات سفر مغربيات في مصر وإرغامهن على ممارسة الدعارة..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 12:25 صادم.. الإستيلاء على جوازات سفر مغربيات في مصر وإرغامهن على ممارسة الدعارة..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
صادم.. الإستيلاء على جوازات سفر مغربيات في مصر وإرغامهن على ممارسة الدعارة..وها شنو وقع ليهم
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين، بأن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية بمصر، ظبطت سوريين، ينتمون لشبكة قامت بالنصب على 5 فتيات مغربيات، تم استدراجهن إلى مصر لممارسة الدعارة

"شوف تيفي"

 كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين، بأن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية بمصر، ظبطت سوريين، ينتمون لشبكة قامت بالنصب على 5 فتيات مغربيات، تم استدراجهن إلى مصر لممارسة الدعارة داخل شقة مشبوهة، في منطقة الزمالك.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن السوريان، يستقطبان الفتيات المغربيات بدعوى طلبهن للعمل كـ "كوافورات"، وقاما بالاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بهن، وأجبروهن على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز، بعد الاعتداء عليهن وتعنيفهن.

وأكدت ذات المصادر بأن معلومات لمباحث الآداب، كشفت بأن محمد.ت.ا، غسان.ح، ومعمر.ع، هو سوريين، يعملان في صالات القمار داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، قاموا باستدراج فتيات من المغرب العربى، بدعوى طلبهن للعمل في محال حلاقة بالقاهرة، بالإضافة إلى سحب جوازات سفرهن، بدعوى إنهاء الإجراءات، تم اعتديا عليهن بالضرب، وأجبروهن على ممارسة الرذيلة مع الرجال، مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات بأن رجال شرطة الآداب، تلقت بلاغا من هدى. أ، مغربية الجنسية، أفادت بقيام المتهم الأول، وشهرته "الزعيم" بالاتصال بها هاتفيا، وطلب منها الحضور إلى القاهرة، مدعيا بأن لديه عددا من المشروعات، ويرغب في توظيفها لديه لإدارتها، وعقب حضورها للقاهرة، وجدت نفسها داخل شقة، واستولى منها على جواز سفرها، واعتدى عليها بالضرب، وأجبرها على تنفيذ ما يريده، ثم ورد بلاغ آخر من فتاة مغربية الجنسية تدعى بشرى، كشفت من خلاله بأن السوريين يتواجدون داخل أحد الفنادق، وقد نجح رجال إدارة الآداب في إيقافهم وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

وفور إيقاف السورين، انتقلت الشرطة المصرية إلى إحدى الشقق الشقق، ضبط فتاتين من المغرب، وقد أقرتا خلال التحقيق معها بممارسة الدعارة مع الرجال مقابل مبلغ مالى، عقب استقدامهن من طرف السوريين إلى مصر، وقد أمرت النيابة بحبس السوريين المذكورين، وحبس الفتاتين، وإخلاء سبيل بشرى وهدى.

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