 بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش ﻿
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بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 12:13 بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش | ثقافة و فنون
بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش
كشفت الفنانة المغربية دنيا باطما ،اليوم الاثنين،عبر حسابها بسناب شات عن قضائها لمناسك العمرة رفقة زوجها و أطفاله.

شوف تيفي:

كشفت الفنانة المغربية دنيا باطما ،اليوم الاثنين،عبر حسابها بسناب شات عن قضائها لمناسك العمرة رفقة زوجها و أطفاله.

و قد ظهرت دنيا الحامل في شهورها الأولى،في صور مرتدية الحجاب وسط الحرم المكي.

و قد تفاعل عدد كبير من المغاربة مع صور دنيا وعائلتها الصغيرة متمنيين منها أن تقضي مناسك العمرة و تعود لجمهورها.

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

دنيا باطما

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