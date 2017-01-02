بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش ﻿

كشفت الفنانة المغربية دنيا باطما ،اليوم الاثنين،عبر حسابها بسناب شات عن قضائها لمناسك العمرة رفقة زوجها و أطفاله.

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كشفت الفنانة المغربية دنيا باطما ،اليوم الاثنين،عبر حسابها بسناب شات عن قضائها لمناسك العمرة رفقة زوجها و أطفاله.

و قد ظهرت دنيا الحامل في شهورها الأولى،في صور مرتدية الحجاب وسط الحرم المكي.

و قد تفاعل عدد كبير من المغاربة مع صور دنيا وعائلتها الصغيرة متمنيين منها أن تقضي مناسك العمرة و تعود لجمهورها.