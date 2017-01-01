 خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي

انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـرشيد شو وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج | إعلام وتواصل

انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـ''رشيد شو'' وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | دولي

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

نتانياهو في ضيافة الشرطة اليوم الاثنين في إطار تحقيق حول الفساد | دولي

نتانياهو في ضيافة الشرطة اليوم الاثنين في إطار تحقيق حول الفساد

عاجل: هذا ما قررته تركيا بعد الهجوم الإرهابي على إسطنبول | دولي

عاجل: هذا ما قررته تركيا بعد الهجوم الإرهابي على إسطنبول

عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدموي المسلح على اسطنبول والذي أسقط مغربيتين | دولي

عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدموي المسلح على اسطنبول والذي أسقط

عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة | دولي

عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة

ترامب ينوي إلغاء قرارات إدارة أوباما وإكمال التواصل عبر تويتر ! | دولي

ترامب ينوي إلغاء قرارات إدارة أوباما وإكمال التواصل عبر تويتر !

تصعيد قبل تشكل الحكومة ..10 آلاف إطار يعتزمون تنظيم مسيرة من البيضاء إلى الرباط | بوليتيك

تصعيد قبل تشكل الحكومة ..10 آلاف إطار يعتزمون تنظيم مسيرة من البيضاء إلى الرباط

2017 سنة الأمل !!!

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 12:01 خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا تبلغ مدته حوالي الدقيقتين، وجه من خلاله أحد العاملين بإحدى الإذاعات بالمغرب، تحذيرا للمواطنين من وجود عصابة تخدر المواطنين بطريقة

"شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا تبلغ مدته حوالي الدقيقتين، وجه من خلاله أحد العاملين بإحدى الإذاعات بالمغرب، تحذيرا للمواطنين من وجود عصابة تخدر المواطنين بطريقة مثيرة لا يمكن أن تخطر على بال أحد.

وأوضح المتحدث بأن أحد الأشخاص، قام بمنح سيدة كانت بسيارتها بطاقته التعريفية الخاصة بعد أن تبادل أطراف الحديث معها، وفور مغادرتها للمكان، شعرت بالدُوار وبأنها ستفقد الوعي، بينما كان الشخص الذي سلمها البطاقة وشريكه يقومان بمطاردتها من أجل سرقة ممتلكاتها، إلا أن الأقدار شاءت أن تنجو من الوقوع فريسة هذه العصابة التي قامت بتخديرها من خلال وضع مادة مخدرة على البطاقة.

وأشار ذات المصدر وهو يحذر المواطنين، إلى أن لصوصا، قرروا اعتماد طريقة جديدة لسرقة الضحايا، وذلك بوضع مادة مخدر على الأوراق أو البطائق، حيث يفقد الإنسان وعيه مباشرة بعد لمسها.

وفور نشر هذا التسجيل، تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة،حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك السريع وفتح تحقيق للكشف عن حقيقة وجود هذه العصابة التي قد تشكل خطورة على سلامة وحياة المواطنين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارة بطاقة التسجيل التحذير العصابة التخدير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها

عاجل وبالفيديو.. وفاة أربعة أمنيين في الطريق السيار بين فاس والرباط | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. وفاة أربعة أمنيين في الطريق السيار بين فاس والرباط

خطير..تفكيك شبكة تنقل الفتيات من المغرب إلى إسبانيا وترغمهن على ممارسة الدعارة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..تفكيك شبكة تنقل الفتيات من المغرب إلى إسبانيا وترغمهن على ممارسة الدعارة..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة:معركة دموية تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. في أول يوم من السنة الجديدة:معركة دموية تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شوفو شنو دار مجرم خطير بشوارع أكادير ليلا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. شوفو شنو دار مجرم خطير بشوارع أكادير ليلا

إيهاب أمير يتحدث عن متمناياته للسنة الجديدة و جديده الفني في سهرة رأس السنة | قنوات أخرى

إيهاب أمير يتحدث عن متمناياته للسنة الجديدة و جديده الفني في سهرة رأس السنة

شاهد بطلة سلسلة وعدي المتألقة سكينة درابيل لأول مرة في سهرة رأس السنة على بلاطو تغريدة | قنوات أخرى

شاهد بطلة سلسلة وعدي المتألقة '' سكينة درابيل '' لأول مرة في سهرة رأس السنة على بلاطو تغريدة

عيون لا تنام على الحدود .. حلقة جديدة من برنامج 45 دقيقة | قنوات أخرى

عيون لا تنام على الحدود .. حلقة جديدة من برنامج 45 دقيقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

بالصور..دنيا باطما تبدأ السنة الجديدة بارتداء الحجاب و ها علاش

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي

انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـرشيد شو وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج | إعلام وتواصل

انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـ''رشيد شو'' وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | دولي

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

﻿ ﻿
اليوم 11:24 GMT

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.