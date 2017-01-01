خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عصابة بالمغرب كتهدد حياتكم وكتخدركم في الزنقة بطريقة لا تصدق..وهذه هي التفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا تبلغ مدته حوالي الدقيقتين، وجه من خلاله أحد العاملين بإحدى الإذاعات بالمغرب، تحذيرا للمواطنين من وجود عصابة تخدر المواطنين بطريقة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا تبلغ مدته حوالي الدقيقتين، وجه من خلاله أحد العاملين بإحدى الإذاعات بالمغرب، تحذيرا للمواطنين من وجود عصابة تخدر المواطنين بطريقة مثيرة لا يمكن أن تخطر على بال أحد.

وأوضح المتحدث بأن أحد الأشخاص، قام بمنح سيدة كانت بسيارتها بطاقته التعريفية الخاصة بعد أن تبادل أطراف الحديث معها، وفور مغادرتها للمكان، شعرت بالدُوار وبأنها ستفقد الوعي، بينما كان الشخص الذي سلمها البطاقة وشريكه يقومان بمطاردتها من أجل سرقة ممتلكاتها، إلا أن الأقدار شاءت أن تنجو من الوقوع فريسة هذه العصابة التي قامت بتخديرها من خلال وضع مادة مخدرة على البطاقة.

وأشار ذات المصدر وهو يحذر المواطنين، إلى أن لصوصا، قرروا اعتماد طريقة جديدة لسرقة الضحايا، وذلك بوضع مادة مخدر على الأوراق أو البطائق، حيث يفقد الإنسان وعيه مباشرة بعد لمسها.

وفور نشر هذا التسجيل، تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة،حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك السريع وفتح تحقيق للكشف عن حقيقة وجود هذه العصابة التي قد تشكل خطورة على سلامة وحياة المواطنين.