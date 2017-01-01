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انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـ''رشيد شو'' وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 11:55 انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـرشيد شو وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج | إعلام وتواصل
انفراد .. هذه كلفة البلاطو الجديد لـ''رشيد شو'' وهذا سبب تراجع نسب المشاهدة في البرنامج
أجمع عدد من المتتبعين لبرنامج ''رشيد شو'' الذي ينشطه الإعلامي '' رشيد العلالي''، أن النسخة الرابعة من البرنامج كانت كارثية بكل المقاييس.

شوف تيفي:

أجمع عدد من المتتبعين لبرنامج "رشيد شو" الذي ينشطه الإعلامي " رشيد العلالي"، أن النسخة الرابعة من البرنامج كانت كارثية بكل المقاييس.

و أكدت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن عدد من المستشهرين الذين دعموا البرنامج في النسخ السابقة أعلن عدد منهم تخليه عن البرنامج , بسبب ما وصفته المصادر بالفقرات و التغيير الذي شهده البرنامج هذا الموسم ،وذلك بالرغم من المبلغ الكبير الذي صرفته القناة الثانية على الديكور الجديد والذي وصلت قيمته إلى 120 مليون مقارنة بالدورة الأولى التي كلفت 40 مليون و الثانية 20 مليون سنتيم .

وأضافت المصادر أن نسب المشاهدة المسجلة هذا الموسم كانت الأضعف مقارنة مع السنوات الماضية , حيث حققت حلقة أسماء الخمليشي و "زهور السليماني 3 ملايين مشاهد و الداودية و "ديدجي فان" 5 ملايين و هي نسب مشاهدة ضعيفة مقارنة مع الموسم السابق و التي حققت فيه حلقة النجمة الشعبية المحبوبة "نجاة عتابو" لوحدها 8 ملايين مشاهدة .

و يضيف المصدر أن سبب هذا التراجع يعزى إلى عدم وجود ضيوف قادرين على جدب عدد كبير من المشاهدين ، فالبرنامج استضاف أغلب النجوم البارزين يما عبر آخرون عن رفضهم المشاركة في البرنامج بسبب عدم قدرة إدارة القناة تخصيص مستحقات لاستضافتهم.

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شوف تيفي المغرب رشيد شو بلاطو جديد كلفة

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