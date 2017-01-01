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عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 11:24 عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا | دولي
عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن هناك احتمالات وتوقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية باسطنبول وقوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف عليه وسنعلن المعلومات عنه عقب

"شوف تيفي"

 أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن هناك احتمالات وتوقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية باسطنبول وقوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف عليه وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص.

وحسب وكالة "الأناضول" للأنباء " اليوم الاثنين، فإن يلدريم، وصف الهجوم الذي وقع بناد ليلي ب"الدنيء" مشيرا إلى أن منفذ العملية انتهز الفوضى في مكان الحادث لترك سلاحه فيه والفرار.

وعن جرحى الهجوم قال رئيس الوزراء التركي أن "هناك 60 جريحا في المستشفيات يتلقون العلاج وسيخرجون فور تماثلهم للشفاء ويوجد 3 أو 4 جرحى وضعهم حرج".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام، أعلن اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا

 

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عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

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اليوم 11:24 GMT

عاجل..رئيس الوزراء التركي يكشف حقائق مثيرة وجديدة بخصوص الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا

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