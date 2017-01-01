نتانياهو في ضيافة الشرطة اليوم الاثنين في إطار تحقيق حول الفساد ﻿

تستجوب الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تشتبه بتلقيه ''هدايا مخالفة للقانون'' من قبل اثنين من رجال الاعمال، حسبما افادت وسائل اعلام اسرائيلية.

شوف تيفي:وكالات

تستجوب الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تشتبه بتلقيه "هدايا مخالفة للقانون" من قبل اثنين من رجال الاعمال، حسبما افادت وسائل اعلام اسرائيلية.

وتابعت المصادر ان نتانياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات الاف الدولارات من رجلي اعمال اسرائيلي واجنبي مقربين منه، وفي حال تأكدت هذه الوقائع فان رئيس الوزراء يواجه امكان توجيه تهمة "استغلال السلطة" اليه.

ورفض المتحدثان باسم الشرطة ومكتب نتانياهو تأكيد هذه المعلومات او نفيها لدى الاتصال بهما من قبل وكالة فرانس برس.

واوردت الاذاعة العامة ان نتانياهو وافق على أن يخضع للاستجواب من قبل الشرطة في مقره الرسمي في القدس "بحسب ما تقتضيه الضرورة".

ونفى نتانياهو على فيسبوك كل الاتهامات واتهم معارضيه السياسيين وبعض وسائل الاعلام ب"السعي للايقاع به لكن ليس في اطار الانتخابات كما تنص على ذلك مبادئ الديموقراطية"، انما من خلال شن حملة ضده.

وكانت الشرطة اجرت تحقيقا سريا حول الملف منذ ثمانية الى تسعة اشهر. وساهم استجواب نحو خمسين شاهدا في "تحقيق اختراق حاسم" في التحقيق قبل ثلاثة اسابيع، بحسب وسائل الاعلام.

وحصلت الشرطة بالاستناد الى الملف الذي اعدته على ضوء اخضر من المستشار القانوني للحكومة الذي يتولى ايضا منصب النائب العام افيخاي ماندلبليت من اجل استجواب رئيس الحكومة.

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وكان رئيس الوزراء اقر بانه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم عليه في يوليوز بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.