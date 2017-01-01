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بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 10:15 عاجل: هذا ما قررته تركيا بعد الهجوم الإرهابي على إسطنبول | دولي
عاجل: هذا ما قررته تركيا بعد الهجوم الإرهابي على إسطنبول
مباشرة بعد الهجومي الدامي على ملهى ليلي باسطنبول،قال الجيش التركي اليوم الاثنين إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم فيما قصف

شوف تيفي:

مباشرة بعد الهجومي الدامي على ملهى ليلي باسطنبول،قال الجيش التركي اليوم الاثنين إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم فيما قصف الطيران الروسي المتشددين قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.

وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا أضاف الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي الباب.

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