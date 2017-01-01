عاجل..تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم الدموي المسلح على اسطنبول والذي أسقط مغربيتين ﻿

"شوف تيفي"
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان اليوم الإثنين مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا.
وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فقد اعتبر التنظيم العمل المسلح الذي استهدف أشهر الملاهي الليلية باسطنبول استمرارا لعملياته ضد تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم خلف مقتل مغربيتين، وإصابة أربعة آخرين، في حين بلغ العدد الإجمالي لعدد القتلى 39 قتيلا.
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