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عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 09:35 عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة | دولي
عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة
قتل اكثر من عشرين شخصا معظمهم من العرب في اعتداء اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي في اسطنبول اثناء الاحتفالات بعيد راس السنة الاحد:

شوف تيفي

 

قتل اكثر من عشرين شخصا معظمهم من العرب في اعتداء اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي في اسطنبول اثناء الاحتفالات بعيد راس السنة الاحد:

و من بين الضحايا ،قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان خمسة سعوديين قتلوا واصيب 11.

- - قتل مغربيان وأصيب اربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

 

قتل اردنيان وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الاردنية.

- قتل ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

- قتل ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

- قتل تونسيان هما رجل اعمال وزوجته التي تحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فان مقتلهما ادى الى "حرمان رضيعة عمرها خمسة اشهر من والديها".


- قتل كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

- قتل ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

- قتلت اسرائيلية واصيبت اخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.

- قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

- قتل بلجيكي-تركي وفق ما اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.

- قتلت كندية بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

 

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عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة

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