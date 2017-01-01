عاجل:جرد لجنسيات ضحايا الاعتداء الإرهابي على ملهى ليل بتركيا منهم 6 مغاربة ﻿

قتل اكثر من عشرين شخصا معظمهم من العرب في اعتداء اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي في اسطنبول اثناء الاحتفالات بعيد راس السنة الاحد:

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قتل اكثر من عشرين شخصا معظمهم من العرب في اعتداء اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي في اسطنبول اثناء الاحتفالات بعيد راس السنة الاحد:

و من بين الضحايا ،قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان خمسة سعوديين قتلوا واصيب 11.

- - قتل مغربيان وأصيب اربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

قتل اردنيان وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الاردنية.

- قتل ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

- قتل ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

- قتل تونسيان هما رجل اعمال وزوجته التي تحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فان مقتلهما ادى الى "حرمان رضيعة عمرها خمسة اشهر من والديها".



- قتل كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

- قتل ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

- قتلت اسرائيلية واصيبت اخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.

- قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

- قتل بلجيكي-تركي وفق ما اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.

- قتلت كندية بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.