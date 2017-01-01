ترامب ينوي إلغاء قرارات إدارة أوباما وإكمال التواصل عبر تويتر ! ﻿

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، 1 يناير 2017 ، أن الرئيس الجديد ينوي القيام بـعدد من القرارات، فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض، أهمها إصدار مراسيم رئاسية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، 1 يناير 2017 ، أن الرئيس الجديد ينوي القيام بـعدد من القرارات، فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض، أهمها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال شون سبايسر في تصريح إعلامي :"إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية "لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة التي فرملت النمو الاقتصادي وفرص العمل".

وأضاف سبايسر :"لن يكون أمراً واحداً بل أموراً عدة مهمة".

ويتسلم ترامب مهامه في العشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعود الأحد الى نيويورك بعدما أمضى إجازة لبضعة أيام في فلوريدا.

وأكد المتحدث أن الرئيس المنتخب لن يتوقف عن استخدام تويتر للتواصل مع الأمركيين بعد وصوله الى البيت الأبيض.

وقال في هذا الصدد: "مع كل الاحترام الذي أكنّه لكم، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أميركي يتبعونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر" مع الأميركيين.



