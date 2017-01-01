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تصعيد قبل تشكل الحكومة ..10 آلاف إطار يعتزمون تنظيم مسيرة من البيضاء إلى الرباط

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 05:22 تصعيد قبل تشكل الحكومة ..10 آلاف إطار يعتزمون تنظيم مسيرة من البيضاء إلى الرباط | بوليتيك
تصعيد قبل تشكل الحكومة ..10 آلاف إطار يعتزمون تنظيم مسيرة من البيضاء إلى الرباط
دعا المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، إلى تنظيم مسيرة على الأقدام من الدار البيضاء إلى الرباط، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن برنامجهم الاحتجاجي رقم 13، للمطالبة بإدماجهم في

شوف تيفي

دعا المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، إلى تنظيم مسيرة على الأقدام من الدار البيضاء إلى الرباط، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن برنامجهم الاحتجاجي رقم 13، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

البلاغ الذي توصلت قناة شوف تيفي به ، قال :" أن الخطوات التصعيدية الجديدة تشمل أيضا مسيرة وطنية بالدار البيضاء، يوم السبت المقبل، واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمدة 48 ساعة ابتداءً من يوم الخميس 12 يناير."

وتأتي سلسلة الاحتجاجات الجديدة لـ"10 آلاف إطار"، بعدما تعرضوا للتعنيف في مسيرتهم بمراكش، السبت الماضي، بعد تدخل أمني خلف إصابات واعتقالات في صفوفهم، وذلك لمنع توجههم نحو الدار البيضاء في "مسيرة الأقدام" الأولى.

كما أوقفت السلطات الأمنية بمخرج مدينة سطات في اتجاه الدارالبيضاء، مسيرة المحتجين المذكورين، بعدما استطاع جزء منها تجاوز أمن مدينة مراكش.

في هذا السياق طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بـ"التعجيل بفتح حوار مركزي جدي ومسؤول مع ممثلي البرنامج الحكومي للأطر التربوية والإدارية "10 آلاف إطار"، لدراسة ملفهم المطلبي من كل الجوانب، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، حسب مشترك لهم.

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10 آلاف إطار الحكومة بنكيران البيضاء الرباط المغرب

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