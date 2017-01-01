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تفاصيل مخطط إرهابي لاستهداف بلد أوربي بسلاح كيماوي خطير لأول مرة

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 05:21 تفاصيل مخطط إرهابي لاستهداف بلد أوربي بسلاح كيماوي خطير لأول مرة | دولي
تفاصيل مخطط إرهابي لاستهداف بلد أوربي بسلاح كيماوي خطير لأول مرة
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن نائب وزير الخارجية البريطاني، بن أوليس تحدث عن خطط لتنظيم الدولة لشن هجمات في بريطانيا باستخدام سلاح كيميائي.

شوف تيفي


كشفت وسائل إعلام بريطانية أن نائب وزير الخارجية البريطاني، بن أوليس تحدث عن خطط لتنظيم الدولة لشن هجمات في بريطانيا باستخدام سلاح كيميائي.

وقال بن أوليس، في حديث لصحيفة بريطانية، إن “تنظيم الدولة يهدف إلى شن هجمات تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا”، مؤكدا أنه “لا يوجد لدى التنظيم أي مانع أخلاقي يعيق استخدام أسلحة كيميائية ضد السكان”.

وأفادت ذات الصحيفة، استنادا إلى الاستخبارات البريطانية، بأن مسلحي “التنظيم الإرهابي " يستطيعون إنتاج غاز الخردل، وقد أجروا عددا من التجارب باستخدام السلاح البيولوجي.

 

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داعش غاز الخردل بريطانيا صحيفة

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