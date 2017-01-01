بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017 ﻿

أجمع أغلب المتتبعين للشأن الإفريقي، أن المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية هم أمينة محمد كينيا ، ووزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، ووزير خارجية السنغال عبد الله باتيلي، ووزير خارجية

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أجمع أغلب المتتبعين للشأن الإفريقي، أن المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية هم أمينة محمد كينيا ، ووزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، ووزير خارجية السنغال عبد الله باتيلي، ووزير خارجية تشاد موسى فكي، ووزير خارجية غينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي.

و قرّرت القمة الإفريقية التي انعقدت في كيغالي يوليو الماضي ، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى قمة يناير 2017، بعد أن فشل المتنافسون الثلاثة على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.

وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل فترة 4 سنوات، وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها، بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويتم تقديمه إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لعقد قمته الثامنة والعشرين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا شهر يناير الجاري، حيث من المنتظر أن يقوم الاتحاد بانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيسة الحالية "دالاميني زوما".

هذا، وتشير أغلب المؤشرات الحالية أن الصراع سوف يكون بين المرشح السنغالي الذي يعول على دول غرب إفريقيا للفوز، فيما منافسته وزيرة الخارجية الكينية ، تعول على دول شرق إفريقيا، حيث ستتزامن الإنتخابات مع طلب للمغرب العودة للمنظمة التي غادرها سنة 1984 بعدما كان واحدا من أبرز مؤسسيها.





