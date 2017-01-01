 بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017 | بوليتيك

بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017

البيجيدي يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن شيخه بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني | بوليتيك

''البيجيدي'' يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن ''شيخه'' بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي | مجتمع

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع | دولي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت | دولي

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة | بوليتيك

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط | بوليتيك

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد | بوليتيك

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها

2017 سنة الأمل !!!

بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 02:31 بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017 | بوليتيك
بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017
أجمع أغلب المتتبعين للشأن الإفريقي، أن المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية هم أمينة محمد كينيا ، ووزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، ووزير خارجية السنغال عبد الله باتيلي، ووزير خارجية

شوف تيفي



أجمع أغلب المتتبعين للشأن الإفريقي، أن المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية هم أمينة محمد كينيا ، ووزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، ووزير خارجية السنغال عبد الله باتيلي، ووزير خارجية تشاد موسى فكي، ووزير خارجية غينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي.

و قرّرت القمة الإفريقية التي انعقدت في كيغالي يوليو الماضي ، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى قمة يناير 2017، بعد أن فشل المتنافسون الثلاثة على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.

وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل فترة 4 سنوات، وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها، بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويتم تقديمه إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لعقد قمته الثامنة والعشرين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا شهر يناير الجاري، حيث من المنتظر أن يقوم الاتحاد بانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيسة الحالية "دالاميني زوما".

هذا، وتشير أغلب المؤشرات الحالية أن الصراع سوف يكون بين المرشح السنغالي الذي يعول على دول غرب إفريقيا للفوز، فيما منافسته وزيرة الخارجية الكينية ، تعول على دول شرق إفريقيا، حيث ستتزامن الإنتخابات مع طلب للمغرب العودة للمنظمة التي غادرها سنة 1984 بعدما كان واحدا من أبرز مؤسسيها.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب السنغال إفريقيا الفوز الخارجية المنظمة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البيجيدي يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن شيخه بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني | بوليتيك

''البيجيدي'' يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن ''شيخه'' بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة | بوليتيك

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط | بوليتيك

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد | بوليتيك

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو| اليوم الأول لـ #غوتيريس في الأمم المتحدة | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو| اليوم الأول لـ #غوتيريس في الأمم المتحدة

تركيا: شهود عيان اكدوا وجود أكثر من مسلح | قنوات أخرى

تركيا: شهود عيان اكدوا وجود أكثر من مسلح

القوات العراقية تسيطر على 60% من أحياء الموصل الشرقية | قنوات أخرى

القوات العراقية تسيطر على 60% من أحياء الموصل الشرقية

خبر اليوم: وسط استنفار أمني كبير المدن المغربية تعيش ليلة بيضاء في البوناني | خبر اليوم

خبر اليوم: وسط استنفار أمني كبير المدن المغربية تعيش ليلة بيضاء في البوناني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017 | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

بعد عودة المغرب..منصب رئيس مفوض الإتحاد الإفريقي يحبس أنفاس دول إفريقيا في الشهر الأول من سنة 2017

البيجيدي يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن شيخه بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني | بوليتيك

''البيجيدي'' يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن ''شيخه'' بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي | مجتمع

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع | دولي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.