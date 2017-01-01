''البيجيدي'' يراسل وزير الخارجية مزوار للدفاع عن ''شيخه'' بمصر ويتجاهل الفزازي و الكثاني ﻿

كشف الشيخان محمد الفيزازي وحسن الكثاني، أنهما طالبا من عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد منذ أكثر من سنة، التدخل في موضوع إستغلال إسمهما وصفتهما رفقة

بوليتيك

شوف تيفي

كشف الشيخان محمد الفيزازي وحسن الكثاني، أنهما طالبا من عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد منذ أكثر من سنة، التدخل في موضوع إستغلال إسمهما وصفتهما رفقة شيوخ آخرين، للشعوذة ببرامج تبث على القنوات المصرية.

وأفاد الشيخان في إتصال هاتفي "بشوف تيفي" أنهما ناقشا مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد منذ إنطلاق الوصلة الإشهارية التي تتكرر عشرات المرات، على قنوات مصرية تظهر مجموعة من الشيوخ المغاربة، في برامج خاصة بالشعوذة والسحر وما إلى ذلك، لكن الرميد إعتذر عن التدخل في الموضوع.

وقال الشيخ محمد الفيزازي، إن وزير العدل والحريات أخبره بإستحالة تدخله نظرا لغياب أي إتفاق قضائي وقانوني بين مصر والمغرب، لتكليف محامي للدفاع عنهما ضد القنوات المصرية، في حين صرح الشيخ حسن الكثاني أنه كلف محامي مصري للدفاع عنه ضد ما لحق به من الوصلة الإشهارية المشينة، حيث أنه أرسل التكليف لمحامي مصري عبر البريد المضمون منذ أكثر من شهر.

هذا، وأوردت مواقع إعلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية، أن منسق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، سعد الدين العثماني، راسل وزير الخارجية صلاح الدين مزوار للتدخل لدى السلطات المصرية، لحذف القناة للوصلة الإشهارية التي تظهر كذلك بالإضافة إلى الشيخين الكتاني والفيزازي، الشيخ والنائب البرلماني باسم حزب المصباح المقرئ أبو زيد الإدريسي.

وأوضحت مصادر متتبعة للموضوع، أنه كان على منسق فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، مراسلة وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، التدخل دبلوماسيا لحذف صور وصفات جميع الشيوخ المغاربة وليس فقط المقرئ أبو زيد، لأن الجميع يشتركون في المواطنة وينتمون للمغرب وليس فقط البرلماني أبو زيد.

وإستغربت ذات المصادر، من إستبعاد جميع الشيوخ الأخرين والذين يقدر عددهم بحوالي خمسة أسماء، خاصة وأنه سبق لهم الحديث مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد العضو بالحكومة وبحزب العدالة والتنمية الذي خط الرسالة الموجهة لوزير الخارجية.