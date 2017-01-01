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فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 01:11 فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع | دولي
فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع
قالت وزارة الداخلية في باريس أمس الأحد، إنه تم إشعال النيران في إجمالي 650 سيارة عشية العام الجديد في أنحاء فرنسا، وذلك بعد أن تم حرق 602 سيارة العام الماضي.

شوف تيفي..وكالات


قالت وزارة الداخلية في باريس أمس الأحد، إنه تم إشعال النيران في إجمالي 650 سيارة عشية العام الجديد في أنحاء فرنسا، وذلك بعد أن تم حرق 602 سيارة العام الماضي.

ووفق ما أوردته "العربية نيوز" أصبح حرق السيارات طقسا من طقوس ليلة رأس السنة في فرنسا، لكن العدد انخفض بنسبة 20% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وألقت الشرطة القبض على 454 شخصا وانتهى المطاف بسجن 301 شخص منهم، وتم نشر أكثر من 100 ألف ضابط شرطة وجندي ومسؤولين من الدفاع المدني في أنحاء البلاد أثناء الليل.

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