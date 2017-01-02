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مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 01:00 مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت | دولي
مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت
توقعت فتاة لبنانية تدعى ريتا الشامي، موتها في اعتداء بمدينة اسطنبول، خلال محادثات جمعتها قبل السفر إلى تركيا بشقيقتها وصديقاتها، وهو ما وقع بالفعل حينما لقيت حتفها بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي

"شوف تيفي"

توقعت فتاة لبنانية تدعى ريتا الشامي، موتها في اعتداء بمدينة اسطنبول، خلال محادثات جمعتها قبل السفر إلى تركيا بشقيقتها وصديقاتها، وهو ما وقع بالفعل حينما لقيت حتفها بطريقة بشعة داخل الملهى الليلي الذي تعرض لهجوم مسلح ليلة البوناني.

وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن الراحلة البالغة من العمر قيد حياتها 26 سنة، قالت لشقيقتها قبل أن تسافر إلى إسطنبول "إن شاء الله منِتسلى.. وأكتر شيء ممكن يصير إنو اموت بانفجار وإلحق أمي".

وأضافت المصادر ذاتها بأن والد الفتاة الضحية قال في محادثة تلفزيونة: "حاولت أن أمنعها لكنها لم تقبل البقاء، وقد قررت أن تذهب مع أصدقائها".

ونشر موقع قناة "mtv" اللبنانية رسالة من الراحلة إلى صديقتها قبل السفر إلى إسطنبول عبر الفايسبوك، والتي عبرت من خلالها عن تخوفها الشديد من السفر إلى اسطنبول.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أكدت الأحد، أن ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم، وهم إلياس ورديني، وهيكل مسلم، وريتا الشامي.

فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة

فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة

فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة

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