بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، تمكنت من إيقاف80 شخص، خلال تدخلاتها الأمنية ليلة رأس السنة من بينهم62 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لتورطهم في من عدة جنح.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، تمكنت من إيقاف80 شخص، خلال تدخلاتها الأمنية ليلة رأس السنة من بينهم62 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لتورطهم في من عدة جنح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه تم إيقاف العدد المذكور، بسب السكر البين وبعض حالات التلبس بالسرقة، مشيرا إلى أنه من بين الموقوفين 5 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا من أجل ارتكاب عدة جرائم.

وأضاف ذات المصدر بأن العمليات الأمنية، شملت ليلة رأس السنة التتبث والتحقق من هوية أزيد من 300 شخص.