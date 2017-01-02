 بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي | مجتمع

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع | دولي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت | دولي

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة | بوليتيك

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط | بوليتيك

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد | بوليتيك

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها

عاجل..ارتفاع عدد القتلى في صفوف المغاربة بفاجعة اسطنبول والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..ارتفاع عدد القتلى في صفوف المغاربة بفاجعة اسطنبول والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار

عاجل وبالصورة.. هذه هي الصورة الأولى لمنفذ الهجوم المسلح الدموي على ملهى ليلي بتركيا | دولي

عاجل وبالصورة.. هذه هي الصورة الأولى لمنفذ الهجوم المسلح الدموي على ملهى ليلي بتركيا

2017 سنة الأمل !!!

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 00:57 بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة | بوليتيك
بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، تمكنت من إيقاف80 شخص، خلال تدخلاتها الأمنية ليلة رأس السنة من بينهم62 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لتورطهم في من عدة جنح.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة أكادير، تمكنت من إيقاف80 شخص، خلال تدخلاتها الأمنية ليلة رأس السنة من بينهم62 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية لتورطهم في من عدة جنح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه تم إيقاف العدد المذكور، بسب السكر البين وبعض حالات التلبس بالسرقة، مشيرا إلى أنه من بين الموقوفين 5 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا من أجل ارتكاب عدة جرائم.

وأضاف ذات المصدر بأن العمليات الأمنية، شملت ليلة رأس السنة التتبث والتحقق من هوية أزيد من 300 شخص.

ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير

ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير

ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير

ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة أكادير الحراسة النظرية السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط | بوليتيك

حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد | بوليتيك

المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد

عاجل..ارتفاع عدد القتلى في صفوف المغاربة بفاجعة اسطنبول والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..ارتفاع عدد القتلى في صفوف المغاربة بفاجعة اسطنبول والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار

عاجل...زعيم جبهة البوليساريو يرقد بمصحة خاصة بإسبانيا | بوليتيك

عاجل...زعيم جبهة ''البوليساريو'' يرقد بمصحة خاصة بإسبانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: وسط استنفار أمني كبير المدن المغربية تعيش ليلة بيضاء في البوناني | خبر اليوم
منذ 28 دقيقة

خبر اليوم: وسط استنفار أمني كبير المدن المغربية تعيش ليلة بيضاء في البوناني

شوف الصحافة: كوميسير مخمور يشهر مسدسا بملهى | شوف الصحافة

شوف الصحافة: كوميسير مخمور يشهر مسدسا بملهى

شهيوة فدقيقة: أسهل و أحسن طريقة باش تصيبوا حلوة بيش لذيذة وبنينة | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة: أسهل و أحسن طريقة باش تصيبوا حلوة ''بيش '' لذيذة وبنينة

كواليس احتفال الدارالبيضاء بالبوناني | روبورتاج

كواليس احتفال الدارالبيضاء بالبوناني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي | مجتمع
منذ 12 دقيقة

المغاربة يساهمون في اقتراح وبلورة تنسيقية الشباب المغاربي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع | دولي

فرنسا تستقبل العام الجديد بحرق السيارات في الشوارع

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت | دولي

مؤلم وبالصور.. فتاة عربية توقعت مقتلها في الملهى الليلي بتركيا ليلة رأس السنة.. وها شنو قالت

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة | بوليتيك

بالصور..ها شحال من واحد شدو ليلة رأس السنة في أكادير: الحصيلة كاملة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.