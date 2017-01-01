حسن طارق.. الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة بأقل الشروط ﻿

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق، أن حزب الإستقلال قدم لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة ''إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة معززا بامتداد برلماني وسياسي صلب، وبأقل

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كشف عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق، أن حزب الإستقلال قدم لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة "إمكانات أفضل للتفاوض حول تشكيل الحكومة معززا بامتداد برلماني وسياسي صلب، وبأقل الشروط الممكنة".

وتابع حسن طارق تحليل إنعكاسات المواقف الأخيرة لحزب الإستقلال بعد دورة المجلس الوطني الإستثنائية، عبر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن "بن كيران حصل من حيث لا نعتقد على أقوى دعم في المسار الصعب لتشكيل أغلبيته الجديدة، حيث أنه في الوقت الذي تصور الجميع أن حزب الاستقلال قد تحول لما يشبه الحلقة الأضعف في هذا البناء السياسي المعقد ، إستطاع المجلس الوطنى لهذا الحزب المنعقد أمس ،أن يوفر لرئيس الحكومة هدية سياسية ثمينة ."

وأضاف البرلماني السابق، من خلال تدوينته أنه " في باب المفارقات ، يمكن ان نرصد ،كيف إنتقلنا من مغامرة لحظة الأغلبية البرلمانية في مواجهة الأغلبية الحكومية ،الى لحظة الأغلبية البرلمانية والسياسية التي تتجاوز منطق الائتلاف الحكومي، حيث أنه "في اللحظة الأولى، كان المشروع يتمثل ببساطة في الانقلاب على 7أكتوبر، وفي اللحظة الثانية أصبح القرار الحزبي المستقل مدعما لروح 7أكتوبر."

وأفاد حسن طارق "أن حزب الإستقلال، وفي لحظة صعبة ، نقل الموقف اتجاه مسألة الحكومة من لغة التكتيك والتفاوض حول المقاعد والسياسات ،إلى لغة الانخراط المشترك في قراءة واحدة للمرحلة ،ويجعل قرار الاصطفاف السياسي إلى جانب العدالة والتنمية أكبر من مجرد إقتسام لتشكيلة الحكومة"، حيث أن حزب الإستقلال "يؤكد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، ويعبرعن" تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد و يعطي للديمقراطية مدلولها و عمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري و يستجد" ،و هو بذلك في خطوة سياسية وطنية بليغة ،يكون من جديد قد وضع الأزمة في مكانها الأصلي داخل معسكر البلوكاج".

وإختتم حسن طارق تدوينته التي عنونها "بشباط يقدم هدية السنة لبن كيران، أن حزب الإستقلال قدم لبن كيران إمكانات أفضل للتفاوض معززا بامتداد برلماني وسياسي صلب وبأقل الإشتراطات الممكنة".