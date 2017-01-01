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المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 00:35 المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد | بوليتيك
المغرب يندد بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد الأسواق في بغداد
نددت المملكة المغربية بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أمس السبت أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

"شوف تيفي"

 نددت المملكة المغربية بشدة بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أمس السبت أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأحد، أن المملكة "إذ تتقدم بأحر تعازيها للأسر المكلومة ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تؤكد تضامنها التام مع العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب المقيت الذي يستهدف أمنه واستقراره ووحدة أبنائه وأراضيه".

وأضاف البلاغ أن المملكة "تجدد موقفها الرافض لهذه الآفة الخطيرة بكافة أشكالها وصورها وكيف ما كانت بواعثها ودوافعها.

 

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