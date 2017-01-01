صادم..خطاف افتض بكارة زوجته بقضيب حديدي بتزنيت..وها شنو وقع ليها ﻿

انتهت تحقيقات مركز الدرك الملكي بتزنيت، الجمعة الماضي، في قضية اختطاف فتاة مطلقة حديثا واغتصابها تحت التعذيب، من قبل ناقل سري ''خطاف'' للأشخاص، إلى الكشف عن تفاصيل صادمة،عندما تبين أن المتهم الذي

"شوف تيفي"

انتهت تحقيقات مركز الدرك الملكي بتزنيت، الجمعة الماضي، في قضية اختطاف فتاة مطلقة حديثا واغتصابها تحت التعذيب، من قبل ناقل سري "خطاف" للأشخاص، إلى الكشف عن تفاصيل صادمة،عندما تبين أن المتهم الذي أحيل على محكمة الاستئناف بأكادير متزوج عرفيا بالضحية،وأمام اصطدام رغبته في علاقة جنسية كاملة معها، بصلابة غشاء بكارتها لم يتردد في إقناعها بالإستعانة بقضيب حديدي لفضه.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن تحقيقات الدرك الملكي، انطلقت الاثنين الماضي، حينما استقبل المستشفى الحسن الأول بتزنيت، فتاة من دوار "إد حماد أوعلي" بجماعة "ويجان" لعلاجها من نزيف حادىأصيبت به في رحمها،لمنها ترددت في الكشف عن حقيقة سبب الإصابة، وادعت تعرضها للاختطاف والاغتصاب وسط غابة، من قبل "الخطاف" بعدما امتطت سيارته من مركز تزنيت إلى دوارها.

وعندما شرع الدرك الملكي تضيف اليومية في أبحاثه، بناء على شكاية أسرتها المسندة على إدعاءات الضحية البالغة من العمر 28 سنة، سرعان ما تم الكشف عن تناقضات في تصريحاتها جعلتها في النهاية تقر بحقيقة أنها وبعد طلاقها من زواج لم يدم إلا أسابيع، بسبب عجز طليقها عن فض عذريتها، ارتبطت سريا بـ "الخطاف" البالغ من العمر 32 سنة، ويقطن بدوار مجاور تابعا للجماعة الترابية رسموكة، لينطلقا معا في رحلة شاقة للتخلص من البكارة الصلبة.

ووفقا ليومية الصباح فإن خلاصات الاستماع إلى المتهم والضحية، كشفت بأن الخطاف وشريكته اقتنعا، بأنها مصابة بسحر يسمى "التصفيح"وهو نوع من الشعوذة "الثقاف" منتشر وسط بعض الأسر المحافظة، وأمام رغبة الضحية في عدم فقدان شريكها الجديد، بعد أن عجز بدوره في فض بكارتها، إذ صار على غرار ما وقع مع الزوج الأول، يشكو من الممارسة السطحية ويريد علاقات جنسية كاملة، قادتها نزوة حادة في خلاء يحتضن مغامرتهما، إلى الاقتناع بإجراء عملية جراحية ذاتية تجسدت في فض العذرية بقضيب حديدي.