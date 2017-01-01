عاجل..ارتفاع عدد القتلى في صفوف المغاربة بفاجعة اسطنبول والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار ﻿

"شوف تيفي"
أمر الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، بالتكفل بنقل جثامين المواطنين المغاربة الذين قتلوا في الهجوم المسلح باسطنبول"، وأعطى تعليماته بالتكلف بمصاريف علاج المواطنين المغاربة المصابين، وذلك حسب ما كشف عنه بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأوضح البلاغ بأنه "حتى الآن، وبناء على الاتصالات بين سفارة المغرب بأنقرة والسلطات التركية، تم تأكيد وفاة مواطنين مغربيين، بينما يتلقى أربعة آخرون العلاج إثر الجروح التي أصيبوا بها في الهجوم".
وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"،كانت سباقة للكشف عن مقتل مغربية في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا.
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