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عاجل وبالصورة.. هذه هي الصورة الأولى لمنفذ الهجوم المسلح الدموي على ملهى ليلي بتركيا

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 00:00 عاجل وبالصورة.. هذه هي الصورة الأولى لمنفذ الهجوم المسلح الدموي على ملهى ليلي بتركيا | دولي
عاجل وبالصورة.. هذه هي الصورة الأولى لمنفذ الهجوم المسلح الدموي على ملهى ليلي بتركيا
بعد ساعات من ووقع الهجوم المسلح الدموي داخل ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة، نشرت مواقع عالمية ليلة اليوم الأحد، صورة قيل بأنها للمسلح الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة 39 شخصا وإصابة 69

"شوف تيفي"

بعد ساعات من وقوع الهجوم المسلح الدموي داخل ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة، نشرت مواقع عالمية ليلة اليوم الأحد، صورة قيل بأنها للمسلح الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.

وحسب المصادر ذاتها فإن المهاجم ينتمي لما يسمى بكتائب تركستان وهي مجموعة من دول آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي، موضحة بأنه يعتبر كذلك من بين عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام.

تجدر الإشارة إلى أن المسلح، ظهر في مقطع فيديو عند مدخل الملهى الليلي، وهو يقتل مجموعة من الأشخاص بواسطة سلاح ناري من نوع كلاشينكوف، قبل أن يغادر المكان إلى وجهة غير معلومة،حيث ما تزال الأبحاث جارية من السلطات التركية لاعتقاله وتسليمه للعدالة.

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المغرب شوف تيفي المهاجم الاتحاد السوفياتي تنظيم كلاشينكوف

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