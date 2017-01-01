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عاجل وبالفيديو.. وفاة أربعة أمنيين في الطريق السيار بين فاس والرباط

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 23:54 عاجل وبالفيديو.. وفاة أربعة أمنيين في الطريق السيار بين فاس والرباط | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. وفاة أربعة أمنيين في الطريق السيار بين فاس والرباط
لقي أربعة أمنيين مصرعهم مساء اليوم بعد إرتطام سيارة رباعية الدفع تابعة للأمن الوطني كانوا على مثنها بأساس قنطرة على وادي بهت على الطريق السيار الرابطة بين فاس والرباط.

شوف تيفي

لقي أربعة أمنيين مصرعهم مساء اليوم بعد إرتطام سيارة رباعية الدفع تابعة للأمن الوطني كانوا على مثنها بأساس قنطرة على وادي بهت على الطريق السيار الرابطة بين فاس والرباط.

الضحايا الأربعة ينتمون إلى ولاية أمن فاس وكانوا في طريق العودة من مدينة الدار البيضاء بعد قيامهم بواجبهم المهني.

وبمجرد وقوع الحادث هرع المسؤولون الأمنيون بكل من فاس ومكناس والخميسات للوقوف على الحادثة المروعة.

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